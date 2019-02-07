FİNANS

Berat Albayrak canlı yayında açıkladı! Meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili önemli adım

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2019 22:10 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. "Sebze-meyvede maliyet taşıma zincirinden dolayı yüzde 30 artıyor." diyen Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız." diye konuştu.

Berat Albayrak canlı yayında açıkladı! Meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili önemli adım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

(Sebze-meyve fiyatlarında artış) Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5'luk fahiş bir fiyat artışı olmuş.

Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada tanzim satışına başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız.Taşıma zincirinden dolayı maliyet yüzde 30 artıyor.

(Seracılık için yeni model) Seracılıkta bir yerine 10 birim üretilebilecek finans modeli olacak. Seracılarımıza uzun maliyetli finanasman desteği sağlayacağız.

Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız.

(Üniversite yılları) 90'lı yıllar benim hayatımda hüzünlü yıllar, Türkiye için de hüzünlü yıllar. Bu beni sosyal bir üniversite hayatına itti. Dolu dolu yaşadığım yıllar oldu.

Dünyada insanlar 3,5-4 saat sosyal medyaya vakit geçiriyor. Bu çılgın bir saat. 3,5-4 saat ne sevdiğimize vakit ayırıyoruz ne de iş yerinde verimli vakit geçirebiliyoruz.

(Küresel ekonomideki gelişmeler) 2008 sonrasında Çin-ABD ekseninde yeni bir dünya oluştu. Dünyada 16 ekonomik krizin 12'si savaşla sonuçlanmıştır.

Enteresan tarihi dönemlerden geçiyoruz. Ticaret savaşlarında fırtınaya karşı altyapı güçlenmeli. Altyapımızı, üzerine koyarak güçlendiriyoruz.

(Dolar kurundaki yükseliş) Dünya tarihinde çok az ülkenin maruz kaldığı bir finansal operasyona Türkiye 3 ayda çok güçlü bir refleksle karşılık verdi.

(Ekonomideki son gelişmeler) Son üç ayda ekonomiye destek için vergi teşviği geldi.

Kur fiyatlamasıyla algı bozuldu, fiyatlar arttı. Dolar 8,5 TL olacak diyenler ortadan kayboldu.

Enflasyonla topyekün mücadele programı toplumsal bilinçlenme ve şuurlanma noktasında bu algıyı yıkmak için oluşturulan önemli bir programdı ve başarıya ulaştı.

(Vergi sistemi) Türkiye'nin 80 yıllık tarihinde gelir düzeyi satın alma gücünde nereden nereye geldiğine dikkatlice bakmak lazım. Türkiye milli gelirde zirve noktaya 2013'te ulaştı. 2013 sonrası gelir düzeyinin etkilendiği süreçler oldu.

Satınalma gücüne göre Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisi.

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berat albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sebze meyve

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