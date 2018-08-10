Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçeveyi açıklayacak. Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, “Türk bankacılık sistemi, sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır ” denildi.

TEDBİR SETİ, OVP'DE

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda bakanlığımız bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. OVP kapsamında, 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır.”

DENGELİ EKONOMİK YAPI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir. Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise yüzde 1.5’ler seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir” ifadesine yer verildi.