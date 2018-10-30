Berat Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, "10 Ağustos saldırısı yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı. Alınan önlemlerle birilerinin hayali operasyonu püskürtüldü. Spekülasyon için hazırlanan bu likitide duvara tosladı. 12 Eylül'de bile karşılaşmadığı bu durumu püskürterek Türkiye normalleşmeyi yakaladı." dedi.

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