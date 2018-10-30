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Berat Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 20:36 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı. 10 Ağustos planını yapanlar duvara toslayacak. 12 Eylül'de olmayan bir saldırıyla karşılaştık." dedi.

Berat Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakanlığının bütçe sunumunda 2019 bütçesine ilişkin ve ekonomik gelişmelere ilişkin, kurdaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"12 EYLÜL'DE BİLE OLMAYAN EKONOMİK SALDIRI"

Albayrak, "10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. 12 Eylül'de bile olmayan ekonomik saldırıyla karşılaştık. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok. Kur, faiz, enflasyon atağına rağmen Türkiye bu süreci geride bıraktı." dedi.

Türkiye'nin kim ayından itibaren normalleşme sürecine başladığını söyleyen Albayrak, "2019 yılı piyasalara güven veren bir yıl olacak" dedi.

Bakan Albayrak, yapılandırmalara ilişkin de rakamları açıkladı. Albayrak, 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvurduğunu ve 70 milyar liralık yapılandırma,10.8 milyarlık tahsilat yapıldığını açıkladı. Albayrak, 2018 sonuna kadar 17 milyar lira tahsilat öngürüldüğünü söyledi.

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Okuyucu Yorumları 92 yorum
kesin öyledir bizde yedik
@guven_ozata_2002 Ay a duble yol yapsak bizim seçmen yer .demişti bu damat. bunumu yemeyeceğiz
@guven_ozata_2002 kesin öyle..
milletin aklıyla dalga geçmeye devam edin harikasiniz
cuşş ülke devalosyon yaşadı diyemiyorsunuz
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