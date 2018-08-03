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Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında ABD ile yaptırım krizi hakkında açıklama yaptı. "ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş" dedi. Albayrak, enflasyon ve faizle ilgili olarak, "Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi.

Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Gökay Otyam'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

ABD ile yaptırım krizi hakkındaki soruyu yanıtlayan Albayrak şunları söyledi:

"Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerledirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış. ABD ile dünden daha iyi bir noktadayız. İlişkiler hiçbir zaman kopmaz. Yapıcı bir iletişimin devam etmesi için güçlü bir irade ortaya konmuş. "

"OVP'Yİ EYLÜL'ÜN İLK YARISINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

ABD ile ilişkilerin piyasaya etkisiyle ilgili olarak Albayrak, "Günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmememiz lazım. Gündelik dalgalanmalarla yaşayan değil. Türkiye olarak biz artık güncel ve gündelik dalgalanmalarla değil yapısal olarak güçlü bir dönüşümü başlattık. Türkiye olarak sağlıklı bir büyümeyi bütçe disiplini ve dengeli mali disiplinle eşgüdülmü yürütmek durumundayız. Çok daha gerçekçi bir OVP'den bahsediyoruz. Biz artık katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni Türkiye vizyonu dediğimiz resmi ortaya koymamız gerekiyor. Küresel değişimi doğru ması ve net hedefleri destekleyen politikaları ortaya koyması gerekiyor. Uyum ortaya koymak gerekiyor. OVP için ilk toplantımızı bu hafta yaptık. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız. İnandırıcı, güçlü ve kararlı adımlar atacağız. Kamu olarak biz tasarruf sürecini başlattık. Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor. Hazine borçlanma oranını yüzde 125'den yüzde 110'a düşürdük. Türkiye çok güçlü bir ülke. İhracat rakamlarına bakınca bunu görüyoruz" dedi.

"ENFLASYON VE FAİZİN DÜŞMESİNİ GÖRECEĞİZ"

Albayrak yeni adımlar olup olmayacağına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: "Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi için ciddi bir hedefimiz var. BDDK'nın tebliği önemli. Cari açığın dengelenmesi. Türkiye hem mali disiplinle fiyat istikrarından ve büyümeden taviz vermeyecek. Dün önemli bir adım attı BDDK. MB'nin adımları hakeza öyle. Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Risk primi gerçekçi değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir şüphem yok. Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz."

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak abd kirz

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
yani diyorki abd bize ne yaparsa yapsın biz onlara muhtacız ve ne derlerse yapmaya mecburuz diyor kendileri
acaba neden ınanmıyoruz hıc sordunuzmu herseyı yapcaz etcez dıyen sızler ortada sonuc 0
ağam bizle eyleniğir!
2 koyun güdemeyecek insanlar ülkenin başına geçerse olacağıda budur olan garibana fakire cahile oluyor
sen ne anlarsın ekonomiden ki
damat ya sende bisey var ya verilerde......
he he
bu sabi daha konuşmayı bilmiyor. abd hakkında çok laf edip hiç bir şey demiş... anladım ilikiler dün çok betbattı bugün berbat durumuna ilerlemiş. daha iyi duruma gelmiş
nasrettin hoca kapıya gelen dilenciye damdan seslenmiş...kusura bakma çatı aktarıyorum inemem deyince .dilenci..ben seni aşağıdaykende tanıyorum der...önümüzdeki dönem deyince aklıma geliverdi......
ENFLASYON VE FAİZ DÜŞMESİNİ GÖRECEĞİZ DEMİŞ DAMAT, O KADAR ÇIKTI Kİ ELBET BİR YERDEN SONRA DÜŞECEK ONU MU DEMEK İSTEDİ
zenginin daha zengin olması için bekleyelim daha nekadar yükselecek dolar daha nekadar yükselecek enflasyon bekliyoruz.
Boş adamsın boş. Ekonominin sana olan güveni sıfır.
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMMİ :)))))))
Doların düşmesi diye bir şey yok.Kısa ve uzun vadede hep yükselecektir.Siz Temmuz ayında elektiriğe zam yapın ,akabinde ağustos ayının birinde zam yürürlüğe girecek diyin.Bundan maksat temmuz ayının enflasyonuna yansımasın diye tatktik uygulayın.Bu davranışın müslümanlık ilkeleriyle bağdaşmadığı kanısındayız.Temmuz ayının enflasyon yükselişi engellenebilir ama yüreklerde açtığınız yara yı kim engelleyecek ?Lafla peynir gemisi yürümüyor.
SEÇİMDEN SONRA DOLAR DÜŞÜYORDU .NE OLDU HACI .
hem darbe girişimini and yaptı diyorsunuz hemde yaptığınız açıklamaya bak.biraz tutarlı olun.gerci sorun yok herkes kabullenmiş zaten
Keşke hiç konuşmasan...
Mehmet ŞİMŞEK GELMELİ YOKSA DOLAR 8 TL Yİ GÖRÜR BU GİDİŞLE ek dersle ülke ekonomisini helede Türkiye ekonomisini yürtmekmi insan aklını oynatmalı bu nu düşünmek için
sadece gülüyorum sadece açıklama yapılıyo atama yapılıyo bi planlarını yapın üretim yapalım koskoca türkiyede o kadar kafası çalışan insan var kullanın bulları üretim icad bişeyler yapma imkanları tanıyın her şey sonuçta türkiyemiz için deyilmi ne mutlu türküm diyenee
görürsün....bir kalıp sabuna fit oldu
temmuz ayı yalan enflasyon acıklayıp dolar 5.11den düsürmeye benzemez eylulde 200kusur mılyar doları odeyemeyınce gorucem hepınızı bakalım bu halk dolar 7 tl barajını asıp saraylara hucum edınce aclıkdan gorurum senı
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