FİNANS

Berat Albayrak: Türkiye 17 basamak yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

Hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak "Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi" mesajını paylaştı.

Berat Albayrak: Türkiye 17 basamak yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi.

Ülkemiz 2018’de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı.

Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur.

Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız.


PARTNERSevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Türkiye'nin ihracatta öne çıktığı veriler hazırlandı!Türkiye'nin ihracatta öne çıktığı veriler hazırlandı!
EBRD Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 1'e düşürdü EBRD Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 1'e düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dünya bankası

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ihracatta öne çıktığı veriler hazırlandı!

Türkiye'nin ihracatta öne çıktığı veriler hazırlandı!

EBRD Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 1'e düşürdü

EBRD Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 1'e düşürdü

İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Bankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödedi

Bankalar 9 ayda mevduata yaklaşık 100 milyar lira faiz ödedi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.