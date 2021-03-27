Berat kandili nedir? Berat ne anlama geliyor?

Berat kandili, oldukça bereketli olduğu için müslüman aleminin içinde rahmet gecesi adı ile de anılır. Berat kandilinin önemi ise Kur'an - ı Kerim'in tamamlandığı gece olmasıdır. Bu sebeple bütün islam alemi için Berat kandili son derece kutsaldır. Müslümanlar, Berat kandilini bir ganimet olarak bilir, kaza namazı kılar ve Kur'an - ı Kerim okurlar.
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına topluca indirildiği gece olarak düşünülmektedir. Bu duruma "inzâl" adı verilir. Kadir Gecesi'nde ise Kur'an - ı Kerim, Hz. Muhammed'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Bu duruma ise "tenzîl" adı verilir.
Berat, iki şey arasında bir ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da kişinin yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, borç, günah ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunur. Bu gecede Allah, affı ve bağışlamasının çok olacağını müjdelendiği için, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan olan şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilir.
Berat gecesi islam alemi tarafından kutsal sayılmış, Berat gecesinin; diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, Berat gecesinde daha fazla ibadet edilmesi müslümanlar tarafından âdet halini almıştır. Hz. Muhammed’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu da rivayet edilmektedir.
Diğer bir rivayete göre ise Hz. Muhammed, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der"
Berat Kandili, mübarek üç ayların içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Bu sene Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilmektedir.
Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir. Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah’ın rahmetinin coştuğu gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.
Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;
“Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.
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