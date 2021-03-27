Berat kandili nedir? Berat ne anlama geliyor?

Berat kandili, oldukça bereketli olduğu için müslüman aleminin içinde rahmet gecesi adı ile de anılır. Berat kandilinin önemi ise Kur'an - ı Kerim'in tamamlandığı gece olmasıdır. Bu sebeple bütün islam alemi için Berat kandili son derece kutsaldır. Müslümanlar, Berat kandilini bir ganimet olarak bilir, kaza namazı kılar ve Kur'an - ı Kerim okurlar.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına topluca indirildiği gece olarak düşünülmektedir. Bu duruma "inzâl" adı verilir. Kadir Gecesi'nde ise Kur'an - ı Kerim, Hz. Muhammed'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Bu duruma ise "tenzîl" adı verilir.

Berat, iki şey arasında bir ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da kişinin yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, borç, günah ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunur. Bu gecede Allah, affı ve bağışlamasının çok olacağını müjdelendiği için, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan olan şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilir.