Berat Kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Berat kandilinde ne yapılır?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece yani bugün 27 Mart tarihinde Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Berat Kandil idrak ediliyor. Vatandaşlar bu önemli günden en verimli şekilde faydalanabilmek için Berat Kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Berat kandilinde ne yapılır?

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK DUA VE İBADETLER NELERDİR?

Berat Kandili'nde aşağıdaki dua ve ibadetlerin yapılması büyük önem içermektedir;

1) İstiğfar

2) Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3) Fatiha-i Şerife

4) Ayet'ül-Kürsî

5) Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6) 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7) İhlas-ı Şerif

8) Felak Sûresi

9) Nâs Sûresi

10) "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11) Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.