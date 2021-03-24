Bereketli Kredi nedir? İşte 10 bin TL bereketli kredi başvuru şartları

Tarımsal üretimin hemen hemen her aşamasında ülke tarımına destek veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçinin yükünü hafifletecek yeni bir kredi imkanı getirdi. 850 bin ortağıyla Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi, ortaklarının borç ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu düzenli bir şekilde ödeyen ortakların teşvik edilmesi için “Bereketli Kredi” adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdi.

BEREKETLİ KREDİYE BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi ortaklarından geçen sene borcunu zamanında ödeyenlere, kullandığı kredinin yüzde 10'una kadarını, 2021’in ocak, şubat, mart aylarında bir sene faizsiz olarak bereketli kredi kullandırılacağını belirterek, ‘’Bu krediyle ortaklarımız bizden tarımsal girdi anlamında ihtiyacı olan ilaç, gübre, akaryakıt ve diğer tarımsal girdileri 10 bin Türk lirasına kadar faizsiz olarak alabilecekler.’’ dedi.

ÇİFTÇİLERE YENİ KAYNAK



Tarımsal üretimde devamlılığı sağlamak ve üreticinin yanında yer almak için Tarım Kredi olarak her zaman taşın altına ellerini koyduklarını, bu hedefle de ortaklarına yeni bir faizsiz kredi ürünü sunduklarını vurgulayan Poyraz, üreticilerin karşılaştığı en önemli problemlerin başında finansman maliyeti geldiğine dikkati çekerek, “Genel ekonomik dalgalanmaların sonucu olarak zaman zaman eleştirilerle karşılaşsak da Tarım Kredi olarak her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Uygulamaya aldığımız Bereketli Kredi ile de ortaklarımıza yeni bir kaynak oluşturduk. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde de indirimli kredi kullanımlarını, ayni kredi kullanımı noktasında sabit oranlı krediye dönüştürdük. Şu anda ortaklarımız yüzde 7 oranıyla yıllık kredi kullanarak tarımsal girdilerini temin edebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.