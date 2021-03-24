Bereketli Kredi nedir? İşte 10 bin TL bereketli kredi başvuru şartları

Konuyla ilgili açıklama yapan Poyraz, geçen yıl 100 bin Türk lirası kredi kullananların 10 bin Türk lirası sıfır faizli kredi kullanabileceğidi vurguladı. Poyraz, gerekli şartları taşıyan çiftçilere, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içinde Bereketli Kredi kullandırılabileceğini aktarmıştı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kredi kullanan ortaklarının ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli bir şekilde ödeyen ortakların ödüllendirilmesi için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
Kredi borçlarını zamanında ödeyen ortaklara teşekkür için “Bereketli Kredi” adında verilen proje dâhilinde Tarım Kredi ortakları 10 bin Türk lirasına kadar faizsiz kredi kullanabiliyor.
Gerekli koşuları sağlayanlara, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içinde kullandırılacak Bereketli Kredi ile çiftçilere yeni bir kaynak yaratılmış olacak.
Tarımsal üretimin hemen hemen her aşamasında ülke tarımına destek veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçinin yükünü hafifletecek yeni bir kredi imkanı getirdi. 850 bin ortağıyla Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi, ortaklarının borç ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu düzenli bir şekilde ödeyen ortakların teşvik edilmesi için “Bereketli Kredi” adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi ortaklarından geçen sene borcunu zamanında ödeyenlere, kullandığı kredinin yüzde 10'una kadarını, 2021’in ocak, şubat, mart aylarında bir sene faizsiz olarak bereketli kredi kullandırılacağını belirterek, ‘’Bu krediyle ortaklarımız bizden tarımsal girdi anlamında ihtiyacı olan ilaç, gübre, akaryakıt ve diğer tarımsal girdileri 10 bin Türk lirasına kadar faizsiz olarak alabilecekler.’’ dedi.
ÇİFTÇİLERE YENİ KAYNAK
Tarımsal üretimde devamlılığı sağlamak ve üreticinin yanında yer almak için Tarım Kredi olarak her zaman taşın altına ellerini koyduklarını, bu hedefle de ortaklarına yeni bir faizsiz kredi ürünü sunduklarını vurgulayan Poyraz, üreticilerin karşılaştığı en önemli problemlerin başında finansman maliyeti geldiğine dikkati çekerek, “Genel ekonomik dalgalanmaların sonucu olarak zaman zaman eleştirilerle karşılaşsak da Tarım Kredi olarak her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Uygulamaya aldığımız Bereketli Kredi ile de ortaklarımıza yeni bir kaynak oluşturduk. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde de indirimli kredi kullanımlarını, ayni kredi kullanımı noktasında sabit oranlı krediye dönüştürdük. Şu anda ortaklarımız yüzde 7 oranıyla yıllık kredi kullanarak tarımsal girdilerini temin edebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.
Bereketli Kredi’den 2019’da 10 bin Türk lirası ve üzerinde ayni kredi kullanan ve borçlarını zamanında ödeyen ortaklarının faydalanacağını yineleyen Poyraz, başlatılan Bereketli Kredi projesi ile çiftçinin bir nebzede olsa rahatlayacağını öne sürdü.
Bereketli Kredi kapsamında Tarım Kredi ortaklarının faizsiz olarak tohum, gübre, zirai ilaç, yem ve akaryakıt (motorin) kredisi kullanabileceklerini ifade eden Poyraz, şunları söyledi:
“Kapsama giren ortaklara kullandırılacak Bereketli Kredi tutarının belirlenmesinde 2019 yılında kullandırılan kredi tutarları dikkate alınacak ve bu ortaklara 2019 yılında kullandıkları ayni kredi tutarlarının yüzde %10’una kadar oranlarda Bereketli Kredi imkanı sağlanacak. Bereketli Kredi uygulamasından yararlanacak ortaklarımızın, kredi kullandırılacak tarih itibariyle TARSİM (tarım sigortası) yaptırmış olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyan ortaklarımız, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içerisinde Bereketli Kredi projesi kapsamında 10 bin TL’ye kadar faizsiz olarak kredi kullanabilecek. Gerekli şartları taşıyan ortaklarımızı başvuru için kayıtlı oldukları kooperatife bekliyoruz.”
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