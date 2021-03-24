FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bereketli Kredi nedir? İşte 10 bin TL bereketli kredi başvuru şartları

Bereketli Kredi nedir? İşte 10 bin TL bereketli kredi başvuru şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 09:28 | Son Güncelleme

Çiftçinin ödeme alışkanlığının pekiştirmesi ve borcunu vadesine düzenli bir şekilde ödeyen Tarım Kredi ortaklarının ödüllendirilmesi amacıyla başlatılan 10 bin TL Bereketli kredisine başvuru şartları belli oldu. Tarım Kredi tarafından başlatılan uygulama ile çiftçi, 10 bin TL Bereketli Kredi kullanabiliyor.

Bereketli Kredi nedir? İşte 10 bin TL bereketli kredi başvuru şartları

Konuyla ilgili açıklama yapan Poyraz, geçen yıl 100 bin Türk lirası kredi kullananların 10 bin Türk lirası sıfır faizli kredi kullanabileceğidi vurguladı. Poyraz, gerekli şartları taşıyan çiftçilere, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içinde Bereketli Kredi kullandırılabileceğini aktarmıştı.

BEREKETLİ KREDİ NEDİR?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kredi kullanan ortaklarının ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli bir şekilde ödeyen ortakların ödüllendirilmesi için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Kredi borçlarını zamanında ödeyen ortaklara teşekkür için “Bereketli Kredi” adında verilen proje dâhilinde Tarım Kredi ortakları 10 bin Türk lirasına kadar faizsiz kredi kullanabiliyor.

Gerekli koşuları sağlayanlara, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içinde kullandırılacak Bereketli Kredi ile çiftçilere yeni bir kaynak yaratılmış olacak.

Tarımsal üretimin hemen hemen her aşamasında ülke tarımına destek veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçinin yükünü hafifletecek yeni bir kredi imkanı getirdi. 850 bin ortağıyla Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi, ortaklarının borç ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu düzenli bir şekilde ödeyen ortakların teşvik edilmesi için “Bereketli Kredi” adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdi.

BEREKETLİ KREDİYE BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi ortaklarından geçen sene borcunu zamanında ödeyenlere, kullandığı kredinin yüzde 10'una kadarını, 2021’in ocak, şubat, mart aylarında bir sene faizsiz olarak bereketli kredi kullandırılacağını belirterek, ‘’Bu krediyle ortaklarımız bizden tarımsal girdi anlamında ihtiyacı olan ilaç, gübre, akaryakıt ve diğer tarımsal girdileri 10 bin Türk lirasına kadar faizsiz olarak alabilecekler.’’ dedi.

Bereketli Kredi nedir? İşte 10 bin TL bereketli kredi başvuru şartları

ÇİFTÇİLERE YENİ KAYNAK

Tarımsal üretimde devamlılığı sağlamak ve üreticinin yanında yer almak için Tarım Kredi olarak her zaman taşın altına ellerini koyduklarını, bu hedefle de ortaklarına yeni bir faizsiz kredi ürünü sunduklarını vurgulayan Poyraz, üreticilerin karşılaştığı en önemli problemlerin başında finansman maliyeti geldiğine dikkati çekerek, “Genel ekonomik dalgalanmaların sonucu olarak zaman zaman eleştirilerle karşılaşsak da Tarım Kredi olarak her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Uygulamaya aldığımız Bereketli Kredi ile de ortaklarımıza yeni bir kaynak oluşturduk. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde de indirimli kredi kullanımlarını, ayni kredi kullanımı noktasında sabit oranlı krediye dönüştürdük. Şu anda ortaklarımız yüzde 7 oranıyla yıllık kredi kullanarak tarımsal girdilerini temin edebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Bereketli Kredi’den 2019’da 10 bin Türk lirası ve üzerinde ayni kredi kullanan ve borçlarını zamanında ödeyen ortaklarının faydalanacağını yineleyen Poyraz, başlatılan Bereketli Kredi projesi ile çiftçinin bir nebzede olsa rahatlayacağını öne sürdü.

Bereketli Kredi kapsamında Tarım Kredi ortaklarının faizsiz olarak tohum, gübre, zirai ilaç, yem ve akaryakıt (motorin) kredisi kullanabileceklerini ifade eden Poyraz, şunları söyledi:

“Kapsama giren ortaklara kullandırılacak Bereketli Kredi tutarının belirlenmesinde 2019 yılında kullandırılan kredi tutarları dikkate alınacak ve bu ortaklara 2019 yılında kullandıkları ayni kredi tutarlarının yüzde %10’una kadar oranlarda Bereketli Kredi imkanı sağlanacak. Bereketli Kredi uygulamasından yararlanacak ortaklarımızın, kredi kullandırılacak tarih itibariyle TARSİM (tarım sigortası) yaptırmış olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyan ortaklarımız, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları içerisinde Bereketli Kredi projesi kapsamında 10 bin TL’ye kadar faizsiz olarak kredi kullanabilecek. Gerekli şartları taşıyan ortaklarımızı başvuru için kayıtlı oldukları kooperatife bekliyoruz.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
24 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları24 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları
Doğum parası başvuru şartları nelerdir? Doğum parası başvuru şartları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın
Rusya'dan TSK'ya Suriye önerisi: Yarından itibaren açın
Tartışma sonrası otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı
Tartışma sonrası otobüsten indirilen yolcuya kamyon çarptı
'Gram altın 600 lira olabilir'
'Gram altın 600 lira olabilir'
Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!
Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!
Elleriyle yaptı: Fiyatı dudak uçuklattı!
Elleriyle yaptı: Fiyatı dudak uçuklattı!
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aracı olanlar dikkat: Plaka girmek zorunlu olacak!
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Tüketici güveni endeksi Mart’ta arttı
Tüketici güveni endeksi Mart’ta arttı
Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' yorumu...
Altın ne zaman yükselir?
24 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları | 24 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?
24 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları
24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları | 24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?
24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum | 24 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.