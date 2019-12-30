BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon AdetEmeklilik Fonları (BES)0,1726424420Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2057570Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,10220Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,08281414Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121171116Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1929290Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3315150Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

