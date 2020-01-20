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  4. BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,08 263 209 54 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,09 54 28 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,23 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,40 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,20 118 110 8 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,23 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,16 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,09 16 16 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
fonlar, piyasalar,

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