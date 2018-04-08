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BES'te büyüklük 80 milyar lirayı aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

BES'te katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 669 milyon 948 bin 582 liraya ulaştı.

BES'te büyüklük 80 milyar lirayı aştı

30 Mart itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısı 6 milyon 953 bin 410 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 70 milyar 336 milyon 984 bin 844 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 332 milyon 963 bin 738 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 669 milyon 948 bin 582 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 70 bin 404'ü buldu.

3 AYDA 3 MİLYAR LİRA

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615, katılımcıların fon tutarı da 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira, emekli olanların sayısı da 63 bin 877 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle geçen üç aylık sürede, BES'teki katılımcı sayısı 30 bin 795, emekli sayısı da 6 bin 527 kişi yükseldi. Katılımcı fon tutarı 2 milyar 655 milyon 551 bin 551 lira ve devlet katkısı fon tutarı 191 milyon 758 bin 865 lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 2 milyar 847 milyon 310 bin 416 liralık yükseliş görüldü.

2,4 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı. Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı.

Otomatik katılım temel göstergelerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 1 milyar 793 milyon 68 bin 70 lira oldu.

Bu yılın mart sonu itibarıyla otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 3 milyon 834 bin 676 olurken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı da 2 milyar 427 milyon 148 bin 67 liraya ulaştı. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde otomatik katılım ile sisteme 417 bin 673 kişinin dahil olduğu görüldü. Sistemdeki 4 milyona yakın katılımcı yılın ilk 3 ayında 634 milyon 79 bin 997 lira biriktirdi.

Bu arada, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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