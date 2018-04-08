BES'te büyüklük 80 milyar lirayı aştı

30 Mart itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısı 6 milyon 953 bin 410 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 70 milyar 336 milyon 984 bin 844 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 332 milyon 963 bin 738 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 669 milyon 948 bin 582 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 70 bin 404'ü buldu.

3 AYDA 3 MİLYAR LİRA

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615, katılımcıların fon tutarı da 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira, emekli olanların sayısı da 63 bin 877 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle geçen üç aylık sürede, BES'teki katılımcı sayısı 30 bin 795, emekli sayısı da 6 bin 527 kişi yükseldi. Katılımcı fon tutarı 2 milyar 655 milyon 551 bin 551 lira ve devlet katkısı fon tutarı 191 milyon 758 bin 865 lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 2 milyar 847 milyon 310 bin 416 liralık yükseliş görüldü.