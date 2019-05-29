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BES'te devlet katkılarına düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ile Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek

BES'te devlet katkılarına düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkılarının yüzde 10'unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ile Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Buna göre, nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20'si Türk lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, söz konusu devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.

Bu kapsamda, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz itibarıyla uyum sağlanacak.


KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
bireysel emeklilik sistemi borsa bist

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