BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030484 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031479 -0,38 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032579 -0,38 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018652 -0,35 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030202 -0,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018327 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030444 -0,32 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029460 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029664 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045016 -0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

