BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,062572 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036461 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018180 -0,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018183 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,013985 -0,26 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020655 -0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,021756 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021908 -0,74 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012726 -0,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021299 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015204 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013840 -0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

