BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045347 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049202 -0,19 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070795 -0,17 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039595 -0,16 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067829 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016869 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014682 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064606 -2,29 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,135656 -2,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032581 -2,16 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,127868 -2,12 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026339 -2,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026972 -2,00 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015768 -1,67 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021822 -1,41 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068245 -1,29 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012946 -1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020394 -1,91 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030765 -1,83 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021443 -1,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014177 -1,71 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024960 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032925 -0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)