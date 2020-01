BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039461 -0,34 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,072140 -0,24 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059334 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033781 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031618 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016764 -0,62 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014617 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049035 -2,72 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070458 -2,65 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031842 -2,27 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,132620 -2,24 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025750 -2,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026436 -1,99 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021486 -1,54 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,068652 -1,49 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,045809 -1,39 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029836 -1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019985 -2,01 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013909 -1,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030235 -1,72 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021092 -1,64 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014946 -1,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)