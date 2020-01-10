BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069805 -1,32 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066898 -1,30 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038883 -1,26 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036452 -1,12 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072422 -1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036407 -0,48 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043276 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035779 -0,85 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012342 -0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057608 -0,56 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022457 -0,51 BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019168 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021766 -1,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022140 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,019099 -3,58 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031721 -3,56 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030173 -3,55 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034088 -3,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030946 -3,53(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

