BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041275 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,075571 -0,29 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073913 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,070981 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058389 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019353 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019403 -0,42 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019411 -0,34 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019813 -0,34 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019112 -0,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

