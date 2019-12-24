BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068167 0,36 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039144 0,36 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069809 0,35 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052764 0,34 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104174 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016710 0,54 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014513 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033591 1,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064077 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039105 0,99 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049119 0,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070715 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015572 1,08 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020448 1,08 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024443 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026617 0,76 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,069043 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020898 1,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030003 1,45 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019847 1,10 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021888 1,09 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013745 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031852 0,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027838 0,41 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029409 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025692 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021158 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063633 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024780 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028412 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

