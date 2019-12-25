BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091228 0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010928 0,14 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,072800 0,13 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055528 0,13 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,105345 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016766 0,34 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014550 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071650 1,32 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,134908 0,98 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,060916 0,96 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049577 0,93 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032453 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015753 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026832 0,81 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022429 0,77 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046023 0,73 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017432 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020043 0,99 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013876 0,95 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030285 0,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021090 0,92 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024664 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032036 0,58 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029574 0,56 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027991 0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029087 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029803 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045423 0,90 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064219 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065144 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063650 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058817 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

