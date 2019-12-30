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  4. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070167 0,48 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067374 0,47 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048952 0,45 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040233 0,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036568 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016812 0,12 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014569 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043308 0,91 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050453 0,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072343 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033986 0,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064983 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084212 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122868 0,78 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067783 0,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082855 0,54 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020783 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022250 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014038 0,42 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021313 0,41 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020241 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024821 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032429 1,28 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029937 1,06 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028307 0,97 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030621 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031913 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021192 0,09 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064312 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061301 0,08 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068228 0,08 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063734 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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