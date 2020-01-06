BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,044251 0,32 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,074638 0,31 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022427 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104397 0,22 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105278 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043701 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,017859 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036112 0,31 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015128 0,19 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,015043 0,09 Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,018480 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022022 0,28 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022069 0,10 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012788 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031008 1,65 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030262 1,45 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031005 1,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019141 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031791 1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064424 0,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028505 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060788 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064652 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022420 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

