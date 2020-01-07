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  4. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070997 0,29 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067997 0,25 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040604 0,21 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049288 0,17 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039471 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022446 0,08 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017252 0,06 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012421 0,04 Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,018486 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057887 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022103 0,15 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022044 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,019617 2,49 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032579 2,48 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031773 2,47 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035004 2,46 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033735 2,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063870 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064444 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065363 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024871 0,03 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022426 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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