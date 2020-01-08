BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069056 0,19 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039536 0,19 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092276 0,17 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031673 0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011022 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016831 0,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014650 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032249 1,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071272 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026711 1,04 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021481 0,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,102889 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084872 1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,068205 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,123578 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030139 1,02 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,046165 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021421 1,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030704 1,55 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014108 1,43 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020261 1,38 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024874 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033751 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066100 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063889 0,03 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060821 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064463 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064583 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

