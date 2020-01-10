BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040006 0,93 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059863 0,62 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031905 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,074248 0,54 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,072685 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017100 1,51 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014702 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125697 4,92 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142323 4,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108586 4,92 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066486 4,91 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051608 4,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022408 3,20 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013273 3,11 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069819 2,86 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015991 2,55 NN Hay. Em. Karma EYF 0,119614 2,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031680 4,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022096 4,03 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020860 3,76 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014530 3,69 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,027375 1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022450 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024899 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061498 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063932 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023272 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

