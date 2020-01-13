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  4. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040336 0,82 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019159 0,61 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032101 0,61 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041425 0,59 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060203 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017165 0,38 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014735 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033965 1,44 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035455 1,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074927 0,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027551 0,83 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021852 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018866 1,00 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019243 0,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018898 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018844 0,94 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018397 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014615 0,58 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020971 0,53 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022513 0,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022193 0,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031814 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024922 0,09 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068490 0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028573 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061554 0,09 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063990 0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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