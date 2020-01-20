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  4. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041454 0,23 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020150 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058534 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,069476 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071158 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017436 0,28 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014884 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036643 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036617 0,79 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,030474 0,45 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025229 0,44 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130244 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018292 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019439 0,40 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019880 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018206 0,39 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019478 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021835 0,88 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015241 0,88 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028031 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,025801 0,49 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,023634 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064169 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061725 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024992 0,09 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068674 0,09 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061079 0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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fonlar, piyasalar,

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