BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011114 0,73 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037164 0,70 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054041 0,67 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070193 0,66 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049420 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014963 0,53 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017498 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053960 1,58 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078044 1,46 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035762 1,14 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028555 1,03 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023420 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,072823 0,91 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048624 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,087877 0,75 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016558 0,72 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023456 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015448 1,36 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022125 1,33 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033434 0,93 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023298 0,92 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021974 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033246 0,77 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029077 0,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019210 0,71 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030353 0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031911 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021333 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028659 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061742 0,03 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022538 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064737 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

