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  4. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054274 0,43 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070873 0,43 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067916 0,41 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040707 0,41 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074050 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015012 0,33 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017551 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079010 1,24 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054498 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037076 0,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036059 0,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028786 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023633 0,75 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016670 0,68 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048949 0,67 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,073224 0,55 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018890 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034004 1,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023685 1,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022376 1,13 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015623 1,13 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021282 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,019345 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032134 0,70 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031339 0,69 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034527 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033374 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023374 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025903 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059266 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066375 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021338 0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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fonlar, piyasalar,

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