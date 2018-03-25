BES'ten cayana ikinci fırsat

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,yaptığı açıklamada, BES'in, ulusal tasarrufların artırılması ve bu yolla sermaye piyasalarına orta ve uzun vadeli fon kazandırılması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi.

Katılımcıların sistem içerisinde yaptığı birikimlerin yönlendirildiği bu fonların kamu ve özel sektöre kaynak sağlayarak ekonominin gelişimine katkıda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, diğer taraftan da sisteme katkı payı ödeyerek tasarrufta bulunan kişilerin bu gelişmeden pay almasına imkan sağlandığını bildirdi.

Şimşek, 2003 yılında uygulamaya konulan BES'in, devlet katkısı teşvikinde 2013 yılında yapılan köklü değişiklikle yakaladığı olumlu ivmeyi, geçen yıl ve bu yılın 3 aylık döneminde de artırarak devam ettirdiğine dikkati çekerek, 9 Mart itibarıyla gönüllülük esaslı BES'te katılımcı sayısının 6,9 milyon kişiye ulaştığını dile getirdi.