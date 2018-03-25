FİNANS

BES'ten cayana ikinci fırsat

25 Mart 2018 13:08

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımdan cayan çalışanlara ikinci bir fırsat tanıyacaklarını belirten Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hazine'nin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacağız" dedi.

BES'ten cayana ikinci fırsat

 Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,yaptığı açıklamada, BES'in, ulusal tasarrufların artırılması ve bu yolla sermaye piyasalarına orta ve uzun vadeli fon kazandırılması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi.

 
Katılımcıların sistem içerisinde yaptığı birikimlerin yönlendirildiği bu fonların kamu ve özel sektöre kaynak sağlayarak ekonominin gelişimine katkıda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, diğer taraftan da sisteme katkı payı ödeyerek tasarrufta bulunan kişilerin bu gelişmeden pay almasına imkan sağlandığını bildirdi.
 
Şimşek, 2003 yılında uygulamaya konulan BES'in, devlet katkısı teşvikinde 2013 yılında yapılan köklü değişiklikle yakaladığı olumlu ivmeyi, geçen yıl ve bu yılın 3 aylık döneminde de artırarak devam ettirdiğine dikkati çekerek, 9 Mart itibarıyla gönüllülük esaslı BES'te katılımcı sayısının 6,9 milyon kişiye ulaştığını dile getirdi.
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