Beştepe'de kritik ekonomi zirvesi başladı

Ekonomi yönetimi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılımıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya başladı.

Toplantıda faiz ve döviz dahil ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve küresel risk algısında artışla sert yükselerek bugün 4.3780 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, TCMB'nin döviz likiditesine yönelik attığı adımlara oldukça sınırlı tepki verdi. Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonomi yönetimi ile bir araya geleceğine yönelik haberlerin kurdaki değer kaybına karşı bir önlem alınacağı beklentisi yaratmasıyla ise hızlı geriledi.

Dolar/TL 4.2737'ye kadar geriledikten sonra saat 12:51'de 4.2798/4.2851 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar bugünkü toplantıda TL'deki değer kaybına ve 7 Haziran'daki PPK toplantısı veya öncesinde olası bir faiz adımına ilişkin seçeneklerin de değerlendirilmesini bekliyor.