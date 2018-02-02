FİNANS

Beştepe'de kritik faiz toplantısı

02 Şubat 2018 10:43

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler ve yatırım konusunda bir toplantı yaptığını açıkladı.

Beştepe'de kritik faiz toplantısı
Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında faizler ve yatırımlar konusunda bir toplantı yapıldığını duyurdu. Toplantıda reformları yapma konusunda bazı kararlar alındını bildirdi.
 
Ertem, TRT Haber'in canlı yayınında yaptığı konuşmada, faizlerin yatırım yapılabilir seviyelere gelmesi gerektiğini söyledi.

"Reformlar konusunda kararlar alındı"
 
"Cumhurbaşkanımız faizler ve yatırımlar konusunda bir toplantı yapacağını belirtmişti, o toplantı yapıldı ve devamı gelecek" diyen Ertem, "Faiz dinamiklerinin yukarıdan alınacak kararlarla inmeyeceği çok açık, bu ekonominin dinamikleri ve piyasanın gereklilikleri çerçevesinde oluşması gereken bir durum. Dün akşamki toplantıda reformları yapma konusunda kararlar alındı" şeklinde konuştu.
Hazine'nin adım atması gerek
 
2018'in doğrudan yatırımların yılı olacağını ve faizlerin de düşeceğini belirten Ertem, "Bu yıl Hazine'nin de faizleri aşağı çekecek adımları atması gerektiğini düşünüyoruz, bunu da yapacaktır. Ayrıca bütün kurumların, özellikle de kamu bankalarının bu hassasiyetle davranması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
 
Ertem, "2018'de Hazine bankalara inovatif yaklaşımla yeni imkanlar sağlayabilir, bu konuda da çalışıyoruz" bilgilendirmesini yaptı. Ertem, "Rekabetçi ve banka sisteminin reel sektörü desteklemesi konusunda öyle bir piyasa yaratacağız ki bankacılık sistemi oraya yönlenmek zorunda kalacak" dedi.

Toplantıya, Yıldırım, Şimşek ve Çetinkaya da katıldı
 
Reuters'ın geçtiği habere göre, Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomide iştişare toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, kamu bankaları yöneticileri ve bazı bürokratlar katıldı.
 
Toplantıda ayrıca kredi genişlemesi, kapsayıcı büyüme, ihracat artışı, reformlar ile büyüme ve yatırımların artışı için atılacak adımlar değerlendirildi.

 

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 5 Oy
    REİSİN İKTİSAT FAKULTE DİPLOMASI SAHTE OLUNCA EKONOMİDEN ANLAYANIDA ŞAŞIRTIYOR.HERKEZ ANLASIN,ALTINI OLAN ALTININ DÜŞMESİNİ İSTEMEZ,ARSASI OLAN ARSASINI,BORSADA OYNAYAN,KİMİN ELİNDE HANGİ ENSTRUMAN VARSA ONUN DEĞER KAZANMASINI İSTER.ANCAK FEODAL ANONS EYYYYYYYYYYYYYYYYYYY FAİZİ LOBİSİ.BU FAZİ LOBİSİ NERDEDİR,NERELERDE BULUNURLAR BİLİNMEZ.ÇÜKİ YOKTUR
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  • 4 Oy
    Emekliye reform yaptınız sonuç ortada. Aman diğerlerine dokunmayın !!!
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