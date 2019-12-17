FİNANS

Beta ayakkabı 50 mağazasını kapatıyor! Geçen yıl konkordato ilan etmişti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl konkordato talep eden Beta Ayakkabı'nın pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketi için iflas kararı verilirken, diğer şirketi için de konkordato süresi bitti. İflas nedeniyle 50 mağazası kapanan BETA, internet odaklı satış ve ihracata yönelecek.

Beta ayakkabı 50 mağazasını kapatıyor! Geçen yıl konkordato ilan etmişti

Sözcü'nün haberine göre 2018 yılında konkordato talep eden Beta markasının pazarlama faaliyetlerini yürüten Beta İç ve Dış Pazarlama A.Ş için Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. Diğer şirketi olan BETA Ayakkabı San. A.Ş için ise konkordato süresi bitti.

50 ayakkabı mağazasının kapandığını ancak BETA Ayakkabı’nın ayakkabı imalatına devam ettiğini söyleyen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, "50 mağazamız vardı. Şu an mahkeme iflas verdiği için maalesef kapandı. Ancak BETA Ayakkabı’da üretim devam ediyor. İmalat devam ediyor. Mağazalarda bir satış yok ama üretim yapıyorum. İnternetten satış var" açıklamasında bulundu.

İkiışık, "BETA Ayakkabı San. A.Ş’de borcum çok yüksek değil. Mesela alacaklı olan dericilerle konuşuyorum, hepsi şirketin devamlılığı için alacaklarından belli bir süre için fedakarlık yapıyorlar hatta bazıları borçlarını siliyorlar" dedi.

Şirketin bu süreçten çıkacağına inandığını anlatan İkiışık, ihracata yönelik temaslarda bulunduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Beta Ayakkabı konkorrdato

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Şirketler kapanıyor, işsizlik artıyor, elektrik ve doğalgaza %65 zam gelmiş, çarşı pazar ateş pahası ancak kriz yok! çok iyiyiz!
ekonomi en kötüyü geride bıraktı diyenler saray ve avanesi
neden kapandı ekonomimiz uçuyorya herşey güllük gülistanlık
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