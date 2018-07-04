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Beyaz çayın kilosu 4 bin TL'nin üzerinde! İşte beyaz çayın fayları

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

Yaş çay tarımında 2. sürgün sürerken ÇAYKUR'un bu sezon bugüne kadar müstahsillerinden 475 kilogram beyaz çay aldığı belirtildi. Kilogram fiyatı 4 bin TL'nin üzerinde olan beyaz çay ÇAYKUR tarafından 20 gramlık kavanozlarda 80 TL'den satılıyor. Beyaz çayın vücuda biçok faydasında bulunmakta.

Beyaz çayın kilosu 4 bin TL'nin üzerinde! İşte beyaz çayın fayları

25 Nisan 2018 tarihinde başlayan yaş çay alımları 2. sürgünle devam ediyor. 2. sürgünde de çaylığa giren çay müstahsilleri çaylarını toplamayı sürdürürken, beyaz çay olarak bilinen ve kilosu üreticiden 500 liradan ÇAYKUR tarafından alınan çay tomurcuğunu ise üreticiler çay sezonu başlamadan önce tarlalarına erkenden girerek topluyor.

  1. sürgün ve 2. sürgünün başı olmak bugüne kadar toplam 475 kilogram beyaz çay ÇAYKUR tarafından müstahsilden alınırken, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 5 yıldır üreticiler tarafından beyaz çay toplanıyor. ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulamayla ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplanıyor. 1 kg beyaz çay 4-6 kilogram ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizlerinden elde ediliyor. Geçtiğimiz yıl ise müstahsillerden 834 kilogram beyaz çay alınmıştı.

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Beyaz çayın faydaları

'İmparatorların çayı' olarak adlandırılan ‘beyaz iksir’in bir çok hastalığa şifa olduğu biliniyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, beyaz çayın özellikle kolajen yıkımını baskılayıcı ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yıkımını önleyen etkilerine bağlı olarak daha sıkı ve esnek cilt oluşumu sağlayabileceğini gösteriyor. Beyaz çayın yeşil çay gibi vücutta yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağın parçalanmasını sağlayıcı etkiye de sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, beyaz çayın yeşil çay ya da siyah çay gibi soldurma, fırınlama, kurutma ve fermentasyon işlemlerinden geçmediği için dem renginde bir dönüşüm gerçekleşmediğini kaydediyor.

Yoğun antioksidan içeriği ile kanser türlerine karşı koruyucu olarak bilinen beyaz çay, bu özelliği ile tüm çay çeşitleri arasında nadide ve özel bir ürün olarak öne çıkıyor. Beyaz çayın diğer çaylara göre daha yüksek antioksidan etkisiyle birlikte, yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, beyaz çayın faydalarını ise şu şekilde sıralıyor:

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"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha kuvvetlidir. Çok düşük oranda kafein içerdiği için, kafeinin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Kemiklere faydası olur. Osteoporozda faydalıdır. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır. Ayrıca C ve K vitaminlerini de içerir." İHA

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beyaz çay ÇAYKUR gram Rİze

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