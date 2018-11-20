FİNANS

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, "Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında ürün çeşitlerimize bağlı olarak, yüzde 15 ile 35 oranında değişen fiyat indirimleri yaptık." dedi.

Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim yapıldı

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz et sektörü olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele programını en fazla destekleyen sektörlerden biri olduklarını söyledi.

"Ülkemizin mevcut ekonomik şartlarını biliyoruz." diyen Koca, "Üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında ürün çeşitlerimize bağlı olarak, yüzde 15 ile 35 oranında değişen fiyat indirimleri yaptık. Piliç eti, sağlıklı ve güvenilir olmasının yanında, emsallerine göre en uygun fiyatlı bir ürün. Bu ürün, bu özelliğini devamlı korumakta." diye konuştu.

Koca, bu dönemde de üretimi kısmadıklarını belirterek, aksine arttırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu yıl ihracatta 500 bin ton hedefine ulaşacaklarını vurgulayan Koca, "Ülkemize döviz sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu ihracatı gerçekleştirirken, iç tüketimi azaltmamaya da aşırı özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, güvenilir ve dünya standartlarında üretim yaptıklarını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin hayvansal protein ihtiyacını karşılayan bir sektörüz. 2017 yılı rakamlarına göre kişi başına beyaz et tüketimi 24 kilogram. Bunda daha da arttıracak altyapı ve bilgi birikimine de sahibiz. Beyaz et sanayicileri olarak, geleceğe de hazırız. Sektör, yeni yatırımlar yaparak üretimini daha da arttıracak, aynı zamanda emek yoğun bir sektör olduğumuz için istihdama da önemli katkılar sağlayacağız." KAYNAK: AA

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