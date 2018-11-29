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Beyaz etteki risk kapıda

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Artan masraflara yetişmekte zorluk çeken üreticiler kümeslere civciv koymama kararı almaya hazırlanıyor. Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, “Masraflarımız 2018 yılı içerisinde toplam yüzde 50-55 oranında arttı. Bakıcı ücretlerimiz geçtiğimiz ay yapılan fiyat ayarlamasıyla yüzde 5 gibi komik bir rakamda kaldı. Özellikle kış aylarında üretime devam etme şansımız maalesef yok. Birçok arkadaşımız Balıkesir’de üretimden çekilmiş durumda” dedi.

Beyaz etteki risk kapıda

Balıkesir’in tavukçuluk sektöründe Türkiye’de ilk üç içerisine giren önemli illerden biri olduğunu hatırlatan Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, “Toplam bin üretici, iki buçuk milyon metrekarede, yılda beş yüz bin ton üretim yapan bir sektörden bahsediyoruz. Aynı zamanda yurt dışına ciddi ihracat yapan bir sektörden bahsediyoruz. Ama bu sektörün, bizler üreticiler kısmında ise ciddi sorunlarımız var. Bu sorunlarımızın maalesef bundan sonraki süreçte belki de üretime devam edemeyecek noktalara ulaştığını ifade etmek istiyorum” dedi.

MASRAFLARIMIZ YÜZDE 55 ORANINDA ZAMLANDI

Üreticilerin belirli 5-6 kalemle toplanabilecek masrafları olduğuna dikkat çeken Mehmet Duran, “Bu masraflarımız kümesimizin ısıtılması için kullandığımız kömür, civcivlerimizin altına atmış olduğumuz kavuz veya talaş yani altık malzemesi, kümeslerimizi havalandırmak için kullandığımız elektrik, işçi çalıştırıyoruz işçilerimizin maaşları yani bu tip birçok kalem masraflarımız var. Bu masraflarımız 2018 yılı içerisinde toplam yüzde 50-55 oranında maalesef ki zamlandı. Ama bizim aldığımız bakıcı ücretlerimiz ise ancak geçtiğimiz ay bir fiyat ayarlaması yapıldı bu da yüzde 5 gibi komik bir rakamda kaldı. Yani biz bu şartlarda, özellikle kış aylarında üretime devam etme şansımız maalesef yok ki birçok arkadaşımız Balıkesir’de üretimden çekilmiş durumda. Bu üretimden çekilmelerin artmaması için, üretimin devam edebilmesi için, yurt dışına ciddi oranda mallar satabilmemiz için biz üreticilere hem şirketlerimizden hem de devletimizden bir beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizin karşılanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

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ZAM TALEBİMİZ KARŞILANIRSA BİZLER ÜRETİME DEVAM EDERİZ

Elektrik ve kömür masraflarının ağırlığına değinen Mehmet Duran, “Bunlara süspansiyon yapılabilir. Bizlere daha uygun fiyatlarda verilebilir ki daha önceki yıllarda bunlar bizlere sağlanıyordu. Şirketlerimiz ise bizlere fiyatlarımızda özellikle yılbaşında bir fiyat ayarlaması bekliyoruz. Tekrar en az yüzde 10-15 oranında bir fiyatlarımıza, bakım ücretlerimize zam talebimiz var. Bu zam talebimizi de karşılarlarsa bizler üretime devam ederiz. Hem şirketler yurt dışına mallarını satmaya başlarlar hem de biz üretimimize devam edip ciddi bir protein kaynağı olan, çocuklarımızdan tutun da büyüklerimize kadar herkesin tüketmesini istediğimiz beyaz et tekrar eski günlerine geri döner” şeklinde sözlerini tamamladı. KAYNAK:İHA

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