Beyaz fasulyenin kilosu 10 TL

Bölgede alternatif üretim için bu yıl üreticiler tarafından denenen ve oldukça güzel verim alınan fasulyenin ilk hasatı yapıldı ve pazar tezgahında kilogram fiyatı 10 TL'den satışa sunuldu. Şaphane Çamköy'de beyaz fasulyeyi ürettiğini belirten Halil Karabulut, ''Normal fasulyeyi 15 yıldır eker satarım. Bu yıl beyaz fasulyeyi üretmek istedim. Fasulyenin özelliği doğal ortamda normal tarlada yetişmesi. Sulama veya herhangi bir zirai işlem yapmıyorum. Tamamen doğal ortamda yetişiyor. İlk ürünümüzü bu hafta 10 TL'den Şaphane pazarımızda satmaya başladım. Kısa sürede iyi bir satış oranı yakaladım. Bu ürünün bir diğer özelliği ise çok erken çıkması. Alternatif ürünlere doğru şekilde yönelirsek kazancımız artıyor. Beyaz fasulye bölgemiz için çok uyumlu. Tüm çiftçi arkadaşlarımızın bu ürünü ekmesini isterim'' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA



