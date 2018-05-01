Beymen, Borsa İstanbul için gün sayıyor

50 yıla yaklaşan geçmişe sahip Beymen'in halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları, Beymen’in %43’ünü ortak satışı yöntemiyle halka açıyor. Ek satış olması durumunda bu oran %49’a kadar çıkacak. Hisse başına 12.80-15.36 TL fiyat aralığında gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ile 1,2 milyar TL arasında olacak. Dünya lüks perakende sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Beymen’in halka arzında talep 3-4 Mayıs tarihlerinde toplanacak. Hisse başına fiyatın 12.80-15.36TL aralığında olacağı halka arz sonrasında, Beymen’in piyasa değerinin 2 Milyar ile 2.4 Milyar TL arasında olması bekleniyor. Halka arz edilecek payların %74’ü yurtdışı kurumsal yatırımcılara, %26’sı ise yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Hisselerin tamamı ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz oranı %43 olarak planlanırken, ek satış hakkı kullanılarak bu oran %49’a çıkarılabilecek. Yurtiçi talep toplama işlemleri Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım liderliğindeki toplam 25 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

BEYMEN, 2010’DAN BU YANA BEŞ KAT BÜYÜDÜ Beymen’in 2010’dan bu yana 5 kat büyüyerek global alanda önemli bir lüks oyuncusu haline geldiğini belirten Beymen CEO’su Elif Çapçı, “Beymen, 2010’dan bu yana kesintisiz ve hızlı şekilde 5 kat büyüdü ve ortalama %25’lik önemli bir büyüme performansı ortaya koydu. 2017 yılında %28 büyüyerek ciromuzu 1,3 milyar TL’ye çıkarttık. E-ticaretin yanı sıra omnichannel ve dijital müşteri deneyimlerine ciddi yatırımlar yaptık. Halen 86 mağazada, toplam 56 binden fazla metrekarede, 1800’ün üzerinde çalışanımız ile hizmet veriyoruz” dedi. "LÜKS PAZARIN LİDERİ" Dünyada ve Türkiye’de lüks sektörünün büyüdüğüne dikkat çeken Çapçı, “2011 yılından 2017 sonuna kadar her yıl ortalama %19 büyüyen ve toplamda 3,6 milyar TL’ye yaklaşan Türkiye lüks moda pazarı, hızla büyümeye devam ediyor. Beymen olarak, %35’lik pazar payımız ile lüks moda sektöründe açık farkla pazar lideriyiz. Lüks perakende pazarındaki büyümenin en önemli nedenlerinin başında iç pazardaki güçlü talep geliyor” diye konuştu.