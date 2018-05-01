Beymen, Borsa İstanbul için gün sayıyor

50 yıla yaklaşan geçmişe sahip Beymen'in halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları, Beymen’in %43’ünü ortak satışı yöntemiyle halka açıyor. Ek satış olması durumunda bu oran %49’a kadar çıkacak. Hisse başına 12.80-15.36 TL fiyat aralığında gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ile 1,2 milyar TL arasında olacak.
Dünya lüks perakende sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Beymen’in halka arzında talep 3-4 Mayıs tarihlerinde toplanacak. Hisse başına fiyatın 12.80-15.36TL aralığında olacağı halka arz sonrasında, Beymen’in piyasa değerinin 2 Milyar ile 2.4 Milyar TL arasında olması bekleniyor.
Halka arz edilecek payların %74’ü yurtdışı kurumsal yatırımcılara, %26’sı ise yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Hisselerin tamamı ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz oranı %43 olarak planlanırken, ek satış hakkı kullanılarak bu oran %49’a çıkarılabilecek.
Yurtiçi talep toplama işlemleri Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım liderliğindeki toplam 25 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.
BEYMEN, 2010’DAN BU YANA BEŞ KAT BÜYÜDÜ
Beymen’in 2010’dan bu yana 5 kat büyüyerek global alanda önemli bir lüks oyuncusu haline geldiğini belirten Beymen CEO’su Elif Çapçı, “Beymen, 2010’dan bu yana kesintisiz ve hızlı şekilde 5 kat büyüdü ve ortalama %25’lik önemli bir büyüme performansı ortaya koydu. 2017 yılında %28 büyüyerek ciromuzu 1,3 milyar TL’ye çıkarttık. E-ticaretin yanı sıra omnichannel ve dijital müşteri deneyimlerine ciddi yatırımlar yaptık. Halen 86 mağazada, toplam 56 binden fazla metrekarede, 1800’ün üzerinde çalışanımız ile hizmet veriyoruz” dedi.
"LÜKS PAZARIN LİDERİ"
Dünyada ve Türkiye’de lüks sektörünün büyüdüğüne dikkat çeken Çapçı, “2011 yılından 2017 sonuna kadar her yıl ortalama %19 büyüyen ve toplamda 3,6 milyar TL’ye yaklaşan Türkiye lüks moda pazarı, hızla büyümeye devam ediyor. Beymen olarak, %35’lik pazar payımız ile lüks moda sektöründe açık farkla pazar lideriyiz. Lüks perakende pazarındaki büyümenin en önemli nedenlerinin başında iç pazardaki güçlü talep geliyor” diye konuştu.
TURİST SATIŞLARI YÜZDE 65 ARTTI
Türkiye lüks pazarındaki turist satışlarının da hızla büyümeye devam ettiğini söyleyen Elif Çapçı, “Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Bu nedenle seyahat perakendesinde yükseliş sürüyor. Beymen olarak toplam ciromuzun %11’ini turist satışları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon TL ile toplam turist ciromuzda %65’lik bir büyüme gördük” dedi.
Son yıllarda perakende sektöründe en büyük değişimin dijitalleşme alanında yaşandığını belirten Çapçı, “Online lüks modada %80’e yaklaşan bir pazar payımız var. Şirketin en hızlı büyüyen kanalı olan bu alanda son üç yılda ortalama %60’a yakın büyüdük. Mobilde de çok hızlı büyüyoruz. Beymen’lerde ve e-ticarette ciromuzun % 45’i, çok güçlü olduğumuz ayakkabı ve çanta kategorisinden geliyor” bilgisini verdi.
Dünyaca ünlü moda markaları ile uzun yıllara dayanan iş ortaklıkları olduğunu da vurgulayan Elif Çapçı, “Beymen portföyünde 900’ü aşkın moda markası yer alıyor. Büyük global lüks moda markalarının önemli bir bölümü ise Türkiye’de sadece Beymen’lerde satılıyor. Global lüks moda markalarının Türkiye’de tercih ettiği iş ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beymen’in net perakende satışlarının %79’unu aralarında Valentino, Dolce & Gabbana, Celine, Fendi, Moncler, Saint Laurent, Canali, Corneliani, Bottega Veneta, Balmain, Givenchy, Etro gibi dünyaca ünlü moda markaları, %21’ini ise Beymen’in özel markaları (Beymen Club, Beymen Collection, Academia ve diğer özel markalar) oluşturuyor. Markalar bize güveniyor, mağazalarımıza, müşteri know-how’ımıza ve büyüme potansiyelimize inanıyor” diye konuştu.
Beymen’in en güçlü özelliklerinden birinin çoklu formatlı yapısı olduğunun altını çizen Elif Çapçı, “Beymen’i çoklu formatlı bir lüks platformu olarak tanımlıyoruz. Multi brand mağazalar, mono brand butiklerimiz, Beymen Club ve bu üç perakende formatını tamamlayan beymen.com var. Geçen yıl %49’luk net büyüme performansı gösteren Beymen Club, Türkiye’de toplam 44 mağazaya ulaştı” dedi.
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