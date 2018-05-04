Beymen halka arzdan vazgeçti

Yapılan açıklamada şirket, “Yönetim Kurulumuz gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan aşırı dalgalanmaların etkisiyle, yeterli talebin oluşmaması nedeniyle Beymen Mağazacılık A.Ş. hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir” dedi.

(DHA)