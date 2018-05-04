FİNANS

Beymen halka arzdan vazgeçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2018 21:36 | Son Güncelleme

Beymen'in hisselerinin yüzde 100'üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. bugün KAP'a yaptığı açıklamada Beymen'in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu.

Beymen halka arzdan vazgeçti

Yapılan açıklamada şirket, “Yönetim Kurulumuz gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan aşırı dalgalanmaların etkisiyle, yeterli talebin oluşmaması nedeniyle Beymen Mağazacılık A.Ş. hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir” dedi.

(DHA)

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Beymen Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş KAP Beymen halka arz

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