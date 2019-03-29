Beyoğlu otellerinde kış doluluk rekoru

Hışım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükseldiğini, İstanbul'u ziyaret eden yabancıların sayısında ise yüzde 24'lük artış yaşandığını ve bu rakamın 13 milyon 433 bini aştığını anımsattı. Bu yıl yabancı turist sayısında yüzde 15 civarında artış beklendiğini aktaran Hışım, erken rezervasyonlarda yüzde 20'yi aşan yükseliş olduğunu, Türkiye'yi 2019'da turizm açısından çok iyi bir yıl beklediğini bildirdi. Hışım, Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Beyoğlu'nu ziyaret eden turistlerin sayısında da ciddi bir artış olduğunu bu rakamın son yıllarda göre 2018'de zirve yaptığını ifade etti. Beyoğlu'nun, 40 bini aşan yatakla İstanbul'un bu alanda en yüksek kapasitesine sahip ilçesi olduğunu aktaran Hışım, ilçede her bütçeye uygun, alternatifi yüksek otellerin hizmet verdiğini bildirdi. Hışım, Taksim ve Talimhane'de 4-5 yıldızlı, Harbiye'de 5 yıldızlı, İstiklal Caddesi'ne paralel ve yan sokaklarda 2-3 yıldızlı, Tarlabaşı ile Dolapdere gibi bölgelerde de hotel ve pansiyonların bulunduğunu anlattı.

KIŞ SEZONUNDA TARİHİ DOLULUK ORANI Hışım, Beyoğlu'nda bu kış döneminde şimdiye kadar olmayan bir şeyin gerçekleştiğini belirterek, "2018'in son çeyreği ile 2019'un ilk çeyreğini kapsayan 6 aylık kış sezonunda otellerin doluluk oranı yüzde 80'i aştı. Bu oran kış sezonu için tarihi bir zirve. Bu güzel gelişmeyi ilk kez görüyoruz. Şehir otellerinde kış sezonunda bu rakamları görmek çok ama çok zor." diye konuştu. Öncelikle yüksek döviz nedeniyle otellerin uygun fiyatlı olmasının bunda etkisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "2013 Gezi olayları öncesinde 120 avrolara kadar çıkan ortalama gecelik konaklama bedeli şu anda 55-60 avro dolaylarında. Bunda son 2 yıla kadar yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle turistin gelmemesi önemli bir etken. Ayrıca artan kur fiyatlarının da etkisi var. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ciddi turist akını var Bayoğlu'na. Turistler, Taksim ve İstiklal'i boydan boya geziyorlar, en çok buraları seviyorlar. Gelen turistler sadece konaklamakla kalmıyor İstiklal'den alışveriş de yapıyor. Çünkü kur nedeniyle fiyatlar onlara çok avantajlı geliyor. Ayrıca güvenlikle ilgili herhangi bir sıkıntının olmaması da turistleri ciddi teşvik ediyor."

'YAZ SEZONU İÇİN REZERVASYONLARDA YÜZDE 50 ARTIŞ VAR' Nizam Hışım, şu anda geçen yılın aynı dönemine göre yaz sezonu için erken rezervasyonlarda yüzde 50 artış olduğunu belirterek, "Yazın doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaşmasını bekliyoruz, veriler onu gösteriyor. Ayrıca bizi sevindiren diğer olay turist çeşitliliğinin artması. Erken rezervasyonlarda ciddi bir çeşitlilik artışı var. Avrupalı turistin Beyoğlu'na geri döndüğünü göreceğiz." dedi. Otel fiyatlarının Türkiye genelinde uzun süredir artış göstermediğini, durumun Beyoğlu'nda da geçerli olduğunu kaydeden Hışım, son dönemde fiyatlarda başlayan artışın bu sene içinde hızlanacağını ve gecelik konaklama bedellerinin 100 avroya yaklaşabileceğini söyledi. Yeni otel yatırımları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Hışım, herkesin rastgele otel açmaması ve ilgili kamu kurumlarının bunun önüne geçmesi gerektiğini savundu. Hışım, "Bizim amacımız Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da söylediği gibi turist başına düşen geliri artırmalıyız. Bu da ancak yatırımların disipline edilmesi ve ruhsatların belirli aralıklarla verilmesine bağlı. İstanbul'da halihazırda otel sorunu olmadığını görüyoruz." dedi.