FİNANS
  4. Bezmialem Vakıf Üniversitesi SAYADER ile "Aşı Sempozyumu" düzenledi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi SAYADER ile "Aşı Sempozyumu" düzenledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 10:54 | Son Güncelleme

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Rümeyza Kazancıoğlu: - "Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde GMP laboratuvarı kurulacak"

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde GMP laboratuvarı kurulacak." dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Sağlıklı Yaşama Derneği'nin (SAYADER) düzenlediği Aşı Sempozyumu etkinliğinde konuşan Kazancıoğlu, 1845'te Bezmialem, Valide Sultan'ın rüyası olarak ortaya çıkan kesintisiz sağlık hizmetini sürdüren bir kurum olmanın gururunu taşıdığını söyledi. Kazancıoğlu, Bezmialem'in hiç ara vermeden ihtiyacı olan herkese sağlık hizmetini devam ettirdiğini aynı zamanda araştırmaları da sürdürdüğünü belirtti.

SAYADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım Karaaslan ise SAYADER'in yeni bir dernek olduğunu 1,5 yıllık bir mazisi bulunduğunu söyledi.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Biz kendimizi bir STK olarak toplumun vicdanı olarak değerlendiriyoruz. Yeryüzündeki tüm canlılara duyduğumuz sevgi ve merhamet asıl motivasyon kaynağımız. Özbenliğimiz yaşadığımız coğrafyadan başlayarak yeryüzündeki her topluluğu hiç bir ayırıma tabi tutmaksızın ruhu, bedeni ve sosyal çevresi ile ilgi alanımızı oluşturmaktadır. Yeryüzündeki her bireyin, sağlıklı, kaliteli ve uzun bir yaşam sürmesine katkı sağlamak, yaşamanın her alanı ile ilgili doğal, sağduyulu, bilimsel verilere dayalı ve güncel sağlıklı yaşam modellerini oluşturmak ana misyonumuzu oluşturmaktadır."

Sakarya Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay da dünya sağlık örgütünün bugün insan ömrünün yaş ortalamasının 77 olduğunu belirtti.

Karabay, ortak akılla sempozyuma verdiği katkılardan dolayı Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne, SAYADER'e ve bu sempozyumda görev alan oturum başkanlarına, panelistlere, sempozyum düzenleme kurumuna teşekkürlerini iletti.

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Trüf mantarında ‘2 bin euro’ balonuTrüf mantarında ‘2 bin euro’ balonu
İzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyorİzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

2020'de altın fiyatları nasıl olur?

2020'de altın fiyatları nasıl olur?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin Uluslararası Limanı, iş hacmiyle lider

Mersin Uluslararası Limanı, iş hacmiyle lider

Pakdemirli açıkladı: Üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacak

Bakan duyurdu: 425 milyon liralık ödeme yapılacak

Trüf mantarında ‘2 bin euro’ balonu

Trüf mantarında ‘2 bin euro’ balonu

İzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyor

İzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyor

Tarihi çarşıda otlu peynir satışlarında düşüş

Tarihi çarşıda otlu peynir satışlarında düşüş

EİB/Eskinazi: Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalı

EİB/Eskinazi: Asgari ücretteki farkı devlet ve işveren birlikte sırtlanmalı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.