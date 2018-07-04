'BİİS’te herkese göre bir iş var'

Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon sahibi kullanıcılara, uygulama üzerinden verilen görevleri yerine getirdiklerinde nakit para kazanma avantajı sunan BİİS; böylece herkes için hem boş zamanlarını değerlendirme hem de aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı sağlıyor.

Kullanıcılarına, yapılması gereken görevleri tanımlayarak işveren olma fırsatı da sunan BİİS, iş arayanların ve iş vermek isteyenlerin ihtiyaçlarını açık ve esnek bir platform üzerinden karşılamayı hedefliyor.

İster transfer, ister alışveriş, ister kısa vadeli personel istihdamı... BİİS’te kullanıcıların kendilerine uygun yapmak istedikleri bir iş mutlaka var. Kullanıcılar, seçtikleri işi tamamladıktan hemen sonra, ödemeleri ilk iş günü içerisinde hesaplarına yatıyor. Öte yandan işveren BİİS’liler, dilediği an kendi kriterleri çerçevesinde bireysel iş teklifleri yaparak, işveren olabilme fırsatına da sahip olabiliyor.

Kurumsal firmalar ve kobiler için de gizli müşteri, mağaza denetleme, tüketici iç görü anketi ve müşteri kazanımı gibi çözümler sunan BİİS, hizmetlerini müşteri ihtiyacına göre şekillendirebiliyor.