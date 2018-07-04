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'BİİS’te herkese göre bir iş var'

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Yeni nesil mobil iş gücü uygulaması BİİS, Türkiye’yi yepyeni bir esnek kazanç kapısı ile tanıştırıyor!

'BİİS’te herkese göre bir iş var'

Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon sahibi kullanıcılara, uygulama üzerinden verilen görevleri yerine getirdiklerinde nakit para kazanma avantajı sunan BİİS; böylece herkes için hem boş zamanlarını değerlendirme hem de aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı sağlıyor.

Kullanıcılarına, yapılması gereken görevleri tanımlayarak işveren olma fırsatı da sunan BİİS, iş arayanların ve iş vermek isteyenlerin ihtiyaçlarını açık ve esnek bir platform üzerinden karşılamayı hedefliyor.

İster transfer, ister alışveriş, ister kısa vadeli personel istihdamı... BİİS’te kullanıcıların kendilerine uygun yapmak istedikleri bir iş mutlaka var. Kullanıcılar, seçtikleri işi tamamladıktan hemen sonra, ödemeleri ilk iş günü içerisinde hesaplarına yatıyor. Öte yandan işveren BİİS’liler, dilediği an kendi kriterleri çerçevesinde bireysel iş teklifleri yaparak, işveren olabilme fırsatına da sahip olabiliyor.

Kurumsal firmalar ve kobiler için de gizli müşteri, mağaza denetleme, tüketici iç görü anketi ve müşteri kazanımı gibi çözümler sunan BİİS, hizmetlerini müşteri ihtiyacına göre şekillendirebiliyor.

BİİS’te Öncelik; Engelliler, Gaziler ve Down Sendromlular

Tanımlanan görevlerden elde edilen kazancın tümüyle vergilendirildiği BİİS’te, engelliler, gaziler ve down sendromlulara öncelik tanınıyor ve görev önce kendilerine sunuluyor. Ayrıca sistem, elde ettikleri kazancı komisyon almadan doğrudan kendilerine aktarıyor.

Öğrenciler de BİİS uygulaması sayesinde çok geniş vakitler ayırmak zorunda kalmadan, kendi geçimlerini sağlayabilecek kazancı elde edebiliyor.

Trendler Hızla Değişime Uğruyor

Gelişen teknoloji ile birlikte yaşam ve çalışma koşullarının da değişime uğradığını belirten BİİS Genel Koordinatörü Özhan Güler, “Her alanda trendlerin hızla değişime uğradığı bu dönemde; çalışma şartları, çalışan beklentileri ve çalışma pozisyonları da farklılıklar gösteriyor. Bu anlamda BİİS uygulaması, çağa ve hızlı değişimlere adapte olabilen esnek bir platform.” diye konuştu.

Uygulamanın gelir yaratma modeli hakkında da bilgi veren Güler, “Kullanıcılarımız; mobil uygulama ile istedikleri zaman çalışan, istedikleri zaman iş veren olabiliyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar kısa ya da uzun süreli istedikleri kadar çalışabiliyorlar ve çalışma koşulları son derece esnek. Kimi çalıştığı sabit işinden kalan sürede ek kazanç için BİİS’i tercih ederken, bir diğeri farklı bir yerde çalışmayıp tüm gelirini BİİS’ten elde edebiliyor. Ayrıca uygulamada görevlerini tamamlayan kullanıcılarımızın elde ettiği meblağ direkt hesaplarına yatırılıyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

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