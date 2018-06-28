FİNANS

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı. Şirketten yapılan açıklamada müşterilerin şifrelerini değiştirmelerinin isteneceği bildirildi. Şirket yaşanan durumun kötü niyetli bir yazılımdan kaynaklandığını belirtti ve özür diledi. Biletix çalınan kredi kartı bilgileri için bankalarla görüştüklerini söyledi. Müşterilere kart hareketlerini takip etmeleri önerisinde bulunuldu.

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Türkiye’nin en büyük online bilet satış ve dağıtım şirketi Biletix, 2006’da tüm hisselerini sattığı ABD’li biletleme firması Ticketmaster kaynaklı bir veri sızıntısı olduğunu açıkladı. Müşterilerine gönderdiği e-posta yoluyla açıklama yapan Biletix, kendilerine dış kaynaklı hizmet sunan Inbenta Technologies’in sağladığı ve müşteri destek hizmetleri için kullandığı bir ürün üzerinde kötü amaçlı yazılımın Ticketmaster İngiltere tarafından 23 Haziran 2018 Cumartesi günü tespit edildiğini duyurdu.

tweet1

ANINDA KALDIRILDI

Açıklamaya göre kötü amaçlı yazılım, tespit edildiği anda Inbenta'nın söz konusu ürünü Ticketmaster’ın tüm web sitelerinden anında kaldırıldı. Ancak bu önlem bazı müşterilerin etkilenmesini engelleyemedi. Zira, İspanya merkezli yapay zeka firması Inbenta’nın bu ürünü, tüm Ticketmaster International web sitelerinde kullanılıyordu. Biletix konuyla ilgili olarak “Bazı müşterilerimizin kişisel verilerine ve ödeme bilgilerine tanımlanamamış üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmiş olabilir” açıklamasını yaptı ve ekledi:

“Eylül 2017 ile 23 Haziran 2018 tarihleri arasında bilet almış veya almayı denemiş olmanız sebebiyle size bu e-postayı gönderiyoruz. Sizin bilgilerinize erişildiğine dair elimizde herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, azami tedbiri almak adına sizi bilgilendiriyoruz.

Adli ve güvenlik uzmanı ekiplerimiz bu olayın sebeplerini araştırmak üzere durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bu konu hakkında ilgili makamlar, kredi kartı kuruluşları ve bankalar ile çalışmaya devam ediyoruz.”

Açıklamaya göre bu olaydan Ticketmaster'ın global müşterilerinin yüzde 5'inden daha azı etkilendi ve Kuzey Amerika müşterileri bu durumdan etkilenmedi.

BİLETİX, ALDIKLARI ÖNLEMLERİ DE ŞÖYLE SIRALADI

1) Ticketmaster, bahsi geçen Inbenta olayı hakkında sizi bilgilendirmek üzere konuya özelguvenlik.biletix.com web sitesini hazırlamıştır. Buna ilaveten fan.help@biletix.com adresini kullanarak her zaman bize ulaşabilirsiniz.

2) Tedbir amaçlı olarak tüm müşterilerimizin, sitemizdeki hesaplarına girişlerinde şifrelerini değiştirmelerini sağlıyor olacağız.

3) Hesap özetlerinizi, herhangi bir art niyetli kullanım veya kimlik hırsızlığı şüphesine karşı takip etmenizi tavsiye ederiz. Endişe duymanız veya hesabınızda herhangi bir şüpheli hareket olması durumunda bankanız ile iletişime geçiniz.

4) Ticketmaster olarak, kişisel verilerin gizliliğinin önemini biliyoruz. Bu verilerin korunmasını çok ciddiye alıyor ve bu şartlar altında size yazmak zorunda kaldığımız için üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacakBakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak
Ekonomik güven yılın en düşüğünde Ekonomik güven yılın en düşüğünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
biletix kredi kart bilgi

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Akaryakıta zam gelecek mi? PÜİS açıkladı

Akaryakıta zam gelecek mi? PÜİS açıkladı

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

Ekonomik güven yılın en düşüğünde

Ekonomik güven yılın en düşüğünde

Gemlik'in yeni yeri Resmi Gazete'de

Gemlik'in yeni yeri Resmi Gazete'de

KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmayacak

KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmayacak

Emekli maaşları Temmuz ayında ne kadar olacak?

Emekli maaşları Temmuz ayında ne kadar olacak?

Akaryakıta zam gelecek mi? PÜİS açıkladı

Akaryakıta zam gelecek mi? PÜİS açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.