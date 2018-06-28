Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Açıklamaya göre kötü amaçlı yazılım, tespit edildiği anda Inbenta'nın söz konusu ürünü Ticketmaster’ın tüm web sitelerinden anında kaldırıldı. Ancak bu önlem bazı müşterilerin etkilenmesini engelleyemedi. Zira, İspanya merkezli yapay zeka firması Inbenta’nın bu ürünü, tüm Ticketmaster International web sitelerinde kullanılıyordu. Biletix konuyla ilgili olarak “Bazı müşterilerimizin kişisel verilerine ve ödeme bilgilerine tanımlanamamış üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmiş olabilir” açıklamasını yaptı ve ekledi:

Türkiye’nin en büyük online bilet satış ve dağıtım şirketi Biletix, 2006’da tüm hisselerini sattığı ABD’li biletleme firması Ticketmaster kaynaklı bir veri sızıntısı olduğunu açıkladı. Müşterilerine gönderdiği e-posta yoluyla açıklama yapan Biletix, kendilerine dış kaynaklı hizmet sunan Inbenta Technologies’in sağladığı ve müşteri destek hizmetleri için kullandığı bir ürün üzerinde kötü amaçlı yazılımın Ticketmaster İngiltere tarafından 23 Haziran 2018 Cumartesi günü tespit edildiğini duyurdu.

“Eylül 2017 ile 23 Haziran 2018 tarihleri arasında bilet almış veya almayı denemiş olmanız sebebiyle size bu e-postayı gönderiyoruz. Sizin bilgilerinize erişildiğine dair elimizde herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, azami tedbiri almak adına sizi bilgilendiriyoruz.

Adli ve güvenlik uzmanı ekiplerimiz bu olayın sebeplerini araştırmak üzere durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bu konu hakkında ilgili makamlar, kredi kartı kuruluşları ve bankalar ile çalışmaya devam ediyoruz.”

Açıklamaya göre bu olaydan Ticketmaster'ın global müşterilerinin yüzde 5'inden daha azı etkilendi ve Kuzey Amerika müşterileri bu durumdan etkilenmedi.

BİLETİX, ALDIKLARI ÖNLEMLERİ DE ŞÖYLE SIRALADI

1) Ticketmaster, bahsi geçen Inbenta olayı hakkında sizi bilgilendirmek üzere konuya özelguvenlik.biletix.com web sitesini hazırlamıştır. Buna ilaveten fan.help@biletix.com adresini kullanarak her zaman bize ulaşabilirsiniz.

2) Tedbir amaçlı olarak tüm müşterilerimizin, sitemizdeki hesaplarına girişlerinde şifrelerini değiştirmelerini sağlıyor olacağız.