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  4. "Bilinmeyen numaralara" 587 milyon lira harcandı

"Bilinmeyen numaralara" 587 milyon lira harcandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Rehberlik hizmeti veren işletmecilerin, 2010'dan bu yana toplam geliri 587 milyon lirayı aştı - Söz konusu hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 299 milyona yaklaştı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, bu hizmetlerin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana 587 milyon lirayı geçti.

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 587 milyon lirayı geçti.

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 299 milyona yaklaştı.

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 10 aktif işletmecinin, geçen yılın üçüncü çeyreğinde çağrı sayısı 1 milyon 655 bin 46, çağrı süresi 2 milyon 558 bin 700 dakika olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte 2 milyon 873 bin 222 isimle sorgulama, 5 milyon 210 bin 731 numarayla sorgulama yapıldı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 8,4 milyon lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bilinmeyen numaralar BTK Pazar Verileri

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