BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı |İşte bu hafta BİM'de satılacak ürünler

BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda elektronik ürün tutkunlarından doğaseverlere kadar herkesi mutlu edecek uygun fiyatlı ürünler var. Aynı zamanda, mutfakta zaman geçirmeyi sevenlerin de elinden düşürmeyeceği BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda ünlü marka Tefal’in ürünleri de yer alıyor.

İşte bu hafta BİM'de satılacak ürünler…

Elektronik tutkunları için BİM 23 Nisan kataloğunda bu hafta Dijitsu 43 İnç Full HD Uydu alıcılı TV 1999.00 TL,

Polo Smart Akıllı Saat 50.90 TL,

Airmaster Drone 299.00 TL,

Rookle Işıklı Scooter 129.00 TL,

Hometech Alfa Tablet 699.00 TL.

Havaların ısınmaya başlamasıyla doğaseverlerin heyecanla beklediği kamp ürünleri de BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında…

Otomatik Çadır, 199.00 TL,

Yeni Nesil Şişme Kamp Matı, 179.00 TL,

Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi, 79.90 TL,

500 ml Çelik Termos, 149.00 TL,

Kafa Lambası, 39.90 TL,

Aksiyon Kamerası (4K Wifi), 329.00 TL,

Polar Kamp Battaniyesi, 22.90 TL

23 Nisan Uluşsal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel, çocuklar için birbirinden eğlenceli ve kaliteli oyuncaklar da bu hafta Cuma günü BİM’de satışa sunuluyor.

3-12 yaş için 23 Nisan tişört, 16.00 TL,

Futbol Kalesi ve top seti, 39.00 TL,

Aksesuarlı Taç Seti, 6.90 TL,

Tangram, 6.95 TL,

Figürlü Dolgulu Yastık, 12.90 TL,

Deney Seti, 4.95 TL,