BİM açık mı? BİM hafta içi kaçta açılıyor?

BİM AÇIK MI?

1 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında 81 ilin valiliklerine "normalleşme adımları" hakkında bir genelge gönderildi. Bu genelgeye göre BİM'lerin çalışma saatlerinde de değişiklikler oldu.

Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının bütün Türkiye'de kaldırılması üzerine bütün BİM şubeleri pazartesi - salı - çarşamba - perşembe - cuma ve cumartesi günleri 10.00 - 20.00 arası hizmet verecekler.

BİM'ler, pazar günleri ise 10.00 - 17.00 arasında hizmet verecek.

BİM HAFTA İÇİ KAÇTA AÇILIYOR?

BİM'ler hafta içi günlerinde tıpkı Koronavirüs pandemisi öncesinde olduğu gibi saat 10.00'da açılacak.

Hafta sonu açılma saatleri de tıpkı hafta içi gibi saat 10.00 olacak.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" genelgesine göre hafta içi düşük ve orta riskli illerde bakkal, manav, market, kasap, kuaför, berber, terzi gibi iş yerleri sabah saat 07.00'de hizmet vermeye başlayabilecek.

Bu iş yerlerinin kapanış saatleri ise 20.00 olarak belirlendi.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'deki bütün A101 şubeleri;