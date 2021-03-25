BİM aktüel ürünler listesi | 26 Mart’ta BİM’de hangi ürünler indirimde?

26 Mart aktüel ürünler listesinde BİM’de bu hafta; Dijitsu 55 inç UHD Smart TV 3 bin 399 TL, ABS Valiz Büyük Boy, 109 TL, ABS Valiz Orta Boy 99,90 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi ~32 cm 69,90 TL, Granit Efektli Krep Tavası ~26 cm 29,90 TL, Patates Soğanlık 89,90 TL’den satılıyor.
BİM'de 26 Mart Cuma gününden itibaren Dijitsu 55 inç UHD Smart TV 3 bin 399 TL, ABS Valiz Büyük Boy, 109 TL, ABS Valiz Orta Boy 99,90 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi ~32 cm 69,90 TL, Granit Efektli Krep Tavası ~26 cm 29,90 TL, Patates Soğanlık 89,90 TL, Kumtel 40 Litre Mini Fırın 299 TL, Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye 34,90 TL, Tek Kişilik Battaniye 29,90 TL, Polosmart Manyetik Uçlu 3’lü Şarj Kablosu 19,90 TL, Maşa Çeşitleri 7,50 TL, Tek Fiyat Silikon Ürünler 5,95 TL, LAV 6’lı Kahve Yanı Su Bardağı 14,90 TL, Kilitli Saklama Kabı ~375 cc 8,50 TL, Kilitli Saklama Kabı ~400 cc 9,50 TL, Kilitli Saklama Kabı ~720 cc 11,50 TL’den satılıyor.
Kilitli Saklama Kabı ~1150 cc 14,90 TL, Gezer Eva Terlik Kadın-Erkek 12,90 TL, Rakle 6’lı İthal İnce Çay Bardağı 29,90 TL, Pusetli Konuşan Altını Islatan Bebek 69,90 TL, İki Katlı Garaj Seti 34,90 TL, Kesilebilen Pizza Oyunu 14,90 TL, Eğlenceli Lisanslı Yazı Tahtası 7,50 TL, Taşıyıcı Oyuncak Tır 49,90 TL, Sevimli Oyuncak Araba 24,90 TL, Şirinler Faaliyet Kitapları 3,95 TL'den satışa sunuluyor.
Büyük Boy Karma Hikaye Kitapları 6,50 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,75 TL, Fakir Sport Blender ve Sürahi 199 TL, Kablosuz Hoparlör 79,90 TL, Amazfit Band 5 Akıllı Bileklik 279 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 199 TL, Schwartz Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzeltme Seti 39,90 TL, Mara Kalıcı Oje Seti 79,90 TL, Vi-vet Ağda Isıtıcı 39,90 TL, Fakir Saç Düzleştirici 69,90 TL, Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,90 TL’den alıcı bekliyor.
Starcom Selülit Giderici Masaj Aleti 59,90 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 69,90 TL, Polo Smart Akıllı Tartı 59,90 TL, Dönen Başlıklı Diş Fırçası 59,90 TL, Schwartz Ayak Masaj Aleti 129 TL, Wireless Kulaklık 49,90 TL, Yoga/Pilates Matı 47,90 TL, Katlanabilir Egzersiz Matı 49,90 TL, Direnç Lastiği Seti 3’lü 29,90 TL, Elastik Esneme Bandı 19,90 TL, Kas Geliştirici Sistem 44,90 TL, Ayarlanabilir El Yayı 16,90 TL, Loop Bant Seti 12,90 TL, 3’lü Pilates Bandı 17,90 TL, Pilates Topu ve Pompa 39,90 TL’den satılıyor.
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