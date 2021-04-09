BİM aktüel ürünler listesini yayınladı | Bu hafta hangi ürünler indirimde?

Fırçalı yüz temizleme seti, 34,90 Türk lirası, Casilda Home Melamin Kaşıklık 7,95 TL, Casilda Home Melamin Kek Fanusu ve Spatula 34,90 TL’den satılırken, BİM’in aktüel ürünler listesinde bu hafta Casilda Home Bardaklı Başucu Sürahisi 14,90 TL, LAV 3’lü Kahve Yanı Su Bardağı 6,95 TL, Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL, 3’lü Saklama Kabı 11,90 TL’ye satılıyor….

İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ…

BİM’de bu hafta Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV 1999 TL, Sessiz Kablosuz Mouse 29,90 TL, Dexim Powerbank 49,90 TL, Yaka Mikrofonu 29,90 TL, Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90 TL, Casilda Home Melamin Kek Fanusu ve Spatula 34,90 TL, Casilda Home Melamin Kaşıklık 7,95 TL, Casilda Home Bardaklı Başucu Sürahisi 14,90 TL, LAV 3’lü Kahve Yanı Su Bardağı 6,95 TL, Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL, 3’lü Saklama Kabı 11,90 TL, 2’li Yuvarlak Saklama Kabı 14,90 TL, Erzak Kabı 18,90 TL, Çift Yönlü Bebek Arabası 399 TL, Kanguru 49,90 TL, Ahşap Masa Sandalye Seti Çocuk 139 TL, Pratik Mama Sandalyesi 69,90 TL, Sallanan At 79,90 TL, Pilsan İlk Arabam 49,90 TL, 13 L Su Kovası 13,90 TL, 50 L Küvet ve File Seti 39,90 TL, 1,5 L Kulplu Maşrapa 4,50 TL, Organik Bebek Müslin Bezi 19,90 TL, Organik Külotlu Çorap Bebek 8,95 TL, 4’lü Organik Ağız Mendili 10,90 TL, Organik Pamuk Lastikli Bebek Çarşafı 17,90 TL, Bebek Nevresim Takımı 59,90 TL, Welsoft Bebek Battaniyesi 22,90 TL, Figürlü Bebek Yastığı 12,90 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL, Reflü Yatağı 49,90 TL, Oyuncaklı Welsoft Bebek Battaniyesi 32,90 TL, Triko Bebek Battaniyesi 19,90 TL, Mevlit Takımı Kız-Erkek Bebek 49 TL, Baskılı Bebek Yeleği 10,90 TL, Bebek Alt Açma Seti 19,90 TL, Bebek Kundak Havlusu 19,90 TL, Patikli Bebek Pijama Takımı 16,90 TL, 3’lü Bebek Çorabı 5,95 TL, 2’li Bebek Altı 19,90 TL, Bebek Pijama Takımı 22,90 TL, 2’li Beyaz Body Bebek 14,90 TL, Cam Ankastre Set bin 499 TL’den satılıyor.