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BİM indirimli ürünler listesi | İşte BİM'de bu hafta indirimde olan ürünler

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 17:09 | Son Güncelleme

BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Mart 2021 Cuma günü satışı başlayacak ürünler için yayınlandı. 3 sayfa şeklinde yayınlanan katalogda ürünlerin fiyatları ile ilgili bilgiler tüketici ile paylaşıldı. Peki kataloğa göre 19 Mart 2021 tarihinde satılacak olan BİM kataloğu aktüel ürünleri neler? İşte BİM indirimli ürünler listesi...

BİM indirimli ürünler listesi | İşte BİM'de bu hafta indirimde olan ürünler

BİM market zincirlerinin yayınladığı BİM aktüel ürünler katalogu 19 Mart 2021 tarihi için yayınlandı. Tüketici birbirinden güzel, farklı kategorilerde ve ucuz ürünleri almak için BİM aktüel katalogunu araştırmaya koyuldu. Peki BİM marketleri aktüel ürünleri neler? 19 Mart tarihinde hangi ürünler mevcut?

19 Mart'ta satışı başlayacak katalog ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar istedikleri ürünü kendisine en yakın mağazaya giderek temin edebilecek. Öte yandan ürünler her mağazada sınırlı sayılarda bulunacak.

19 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

19 Mart BİM katalogunun ilk sayfasında dinamik ankastre set ve cam davlumbaz gibi ürünler bulunuyor. Tencere seti, kaseler, çay bardakları ve mutfak gereçlerinin yanı sıra çeşitli oyuncaklar da katalogda yer alıyor.

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  1. sayfada dört bölmeli çok amaçlı dolap, yelek ve bornoz gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Banyo bataryası 99 TL'den eviye bataryası 89 TL'den satılıyor. Trekking ayakkabısının fiyatı ise 39 TL.

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  1. sayfada akülü vidalama seti, çekiç ve boya gibi yapı malzemeleri bulunuyor. Polosmart parmak izi okuyuculu asmakilitin fiyatı ise 69,90 TL. 4+1 merdiven 99 TL'den satılıyor.

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